Одну ракету сбила ПВО. В Одесской военной администрации сообщили о ракетном ударе по области
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил ракетный обстрел области.
Об этом Братчук написал в Facebook.
По словам чиновника, одну ракету сбила украинская ПВО.
Кроме того, Братчук добавил, что противник усилил воздушную разведку.
Напомним, спасатели показали видео с последствиями ракетного удара по Одессе.
Ранее мы писали, что Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.
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