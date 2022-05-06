Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил ракетный обстрел области.

Об этом Братчук написал в Facebook.

По словам чиновника, одну ракету сбила украинская ПВО.

Кроме того, Братчук добавил, что противник усилил воздушную разведку.

Напомним, спасатели показали видео с последствиями ракетного удара по Одессе.

Ранее мы писали, что Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.