В Одесской ОВА подтвердили ракетный обстрел области. Иллюстративное фото

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил ракетный обстрел области.

Об этом Братчук написал в Facebook.

По словам чиновника, одну ракету сбила украинская ПВО.

Кроме того, Братчук добавил, что противник усилил воздушную разведку.

ПВО сбила ракету в Одесской области

Напомним, спасатели показали видео с последствиями ракетного удара по Одессе.

Ранее мы писали, что Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.

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