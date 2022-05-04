Курортный сезон в Одесской области оказался под угрозой из-за мин в море. Разминирование же возможно только после окончания войны.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"Вчера обезвреживали морскую мину в нашей акватории и уже были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбрасывали в Черном море", - сказал он.

По его словам, пока точно неизвестно, когда будет безопасно на одесских пляжах.

"Разминирование можно будет провести только после победы. Поэтому курортный сезон, мягко говоря, под угрозой. Это не будет в том понимании, как мы привыкли это понимать, и к курортному сезону относиться. Безопасность наших граждан это прежде всего", - сказал Братчук.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.