В Украине появились мошенники, которые предлагают услуги платного разминирования территории. О новом виде мошенничества предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Злоумышленники ходят по домам Киевской области и представляются пиротехниками ГосЧС. Аферисты предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что все виды разминирования специалисты ГСЧС проводят бесплатно. Поэтому при поступлении предложения о разминировании на коммерческой основе следует сразу же сообщить о нем в полицию по телефону 102.

Также командование морской пехоты сообщает и о другой новой мошеннической схеме - "освобождение из плена за деньги". Мошенники атакуют родных и близких защитников Украины. Им звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена военнослужащего.

Мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

В Командовании морской пехоты и других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства за освобождение из плена. Эти вопросы находятся в исключительной компетенции органов государственной власти.

Напомним, в Чернигове мошенник обманывал беженцев, предлагая вывезти их в безопасные места из горячих точек.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".