В Одессе заминирована вся прибрежная территория у Черного моря. Поэтому в области не ходить на территории побережья, ведь это опасно для жизни.

Об этом напоминает Патрульная полиция Одесской области.

"Еще раз подчеркиваем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и по пляжам Одессы и области. Посещать пляжи и дальше категорически запрещено - они заминированы!", - говорится в сообщении.

Скриншот: Faceboook/Патрульна поліція Одеської області

Напомним, что недавно в Областной военной администрации Одесской области заявили, что курортный сезон в Одесской области оказался под угрозой из-за мин в море. Разминирование возможно только после окончания войны.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.