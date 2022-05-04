У пса Патрона, который работает вместе с черниговскими спасателями появился конкурент - пес Алмаз.

Видео с минно-розыскным псом показали в Командовании Сил поддержки ВСУ

"Алмаз - молодой, перспективный бельгиец. Он совсем недавно начал карьеру минно-розыскного пса. Однако уже за этот короткий срок получил среди саперов уважение и авторитет. В настоящее время он помогает нашим саперам в Киевской области находить взрывоопасные предметы. На его счету уже не одна противотанковая мина", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету. Спасателям помогают собаки, как ставший известным пес Патрон, а теперь популярным может стать и Алмаз.