Украинцев призвали не посещать кладбища во время поминальных дней. Работают саперы
Кладбища в Киевской области, южных и восточных районах Украины, где были или продолжаются бои - небезопасны для посещений.
Об этом предупреждают саперы.
"На этой неделе многие христиане в Украине отмечают Радоницу - день поминовения усопших. По традиции в этот день приходили на кладбища, прибирали и облагораживали могилы после зимы. В этом году некоторые люди готовы вновь соблюсти традицию, несмотря на то, что территория кладбищ усыпаны обломками ракет и снарядов. Саперы проводят работу по разминированию погостов. Но это займет еще немало времени", - сообщает ГСЧС.
Ранее мы также писали, что в Луганской области запретили посещать кладбища в традиционные послепасхальные поминальные дни. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Гайдай. Полиция будет контролировать соблюдение запрета.
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