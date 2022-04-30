Кладбища в Киевской области, южных и восточных районах Украины, где были или продолжаются бои - небезопасны для посещений.

Об этом предупреждают саперы.



"На этой неделе многие христиане в Украине отмечают Радоницу - день поминовения усопших. По традиции в этот день приходили на кладбища, прибирали и облагораживали могилы после зимы. В этом году некоторые люди готовы вновь соблюсти традицию, несмотря на то, что территория кладбищ усыпаны обломками ракет и снарядов. Саперы проводят работу по разминированию погостов. Но это займет еще немало времени", - сообщает ГСЧС.

Ранее мы также писали, что в Луганской области запретили посещать кладбища в традиционные послепасхальные поминальные дни. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Гайдай. Полиция будет контролировать соблюдение запрета.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.