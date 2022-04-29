В Луганской области запретили посещать кладбища в традиционные послепасхальные поминальные дни. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Гайдай.

"Запрет введен в целях сохранения жизни и здоровья граждан в условиях проведения активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Полиция будет контролировать соблюдение запрета.

Напомним, киевлян также призывают не посещать кладбища в поминальные дни из-за угрозы обстрела.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.