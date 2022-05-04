В лесах Украины продолжается пожароопасный период. К тому же лесные массивы могут быть заминированы. Об этом предупредили в в Чернобыльском заповеднике и призвали украинцев быть ответственными.

"Не разводите костров в неустановленных местах и ​​не выжигайте сухую траву! Кроме того, предостерегаем, что лесополосы, леса и поля могут быть заминированы или содержать взрывоопасные предметы! Призываем ограничить посещение мест, не разминированных подразделениями ГСЧС!" - говорится в сообщении.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах Украины предусмотрена не только административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Напомним, под Киевом лесники подорвались на мине, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.