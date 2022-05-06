Одна из главных тем войны в Украине - это ее морская блокада. Часть побережья Россия напрямую захватила, а черноморские порты блокирует с помощью своего флота.

Для Украины (и не только) это порождает две проблемы. Во-первых, с экспортом и импортом, который ранее массово шел через порты. Сейчас он закрыт, и Киев теряет огромные деньги на отсутствии экспорта (в том числе и продовольственных товаров), а также на удорожании импорта, который приходится везти по железной дороге или же автотранспортом через западную границу (например, топливо).

Учитывая высокую долю Украины на рынке продовольствия, морская блокада тянет вверх мировые цены на продукты, угрожая ряду регионов напрямую голодом (например, Африке). Да и на Западе раскручивает инфляцию.

Вторая проблема - снабжение Украины оружием для войны с Россией. Сегодня открыт лишь более сложный путь по суше. Доставка морем резко бы ускорила и упростила поставки.

Не говоря уже о стратегическом интересе у НАТО к черноморской акватории Украины в целом.

Поэтому разблокировка морских портов - это вопрос сейчас, пожалуй, не менее ключевой, чем удержание позиций на Донбассе. Причем как для Киева, так и для его западных союзников. Да и Россия время от времени дает понять, что заинтересована в контроле над всем Черноморский побережьем Украины, включая Одессу.

Неслучайно в последнее время по вопросу возможной разблокировки моря начались определенные процессы.

В деталях разбиралась "Страна".

Что говорят о важности украинских портов

Начиная примерно с середины апреля, на Западе стали активно поднимать тему недопустимости продолжения морской блокады Украины, которую объявила Россия с начала войны 24 февраля.

16 апреля глава продовольственной программы ООН Дэвид Бисли рассказал, какие последствия могут наступить из-за остановки работы портов.

По его мнению, блокада Россией портов Одессы, Черноморска, Южного и Николаева может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу.

В нормальный год эти порты помогают прокормить 400 миллионов человек по всему миру. Если украинские порты не откроются, 45 миллионов человек в 38 странах будут под угрозой голода и смерти. Там, где они проживают (это преимущественно Африка), начнутся продовольственные бунты и массовая миграция.

При этом продовольственная программа ООН не сможет помочь всем нуждающимся, завершил Бисли.

Издание The New York Times составило инфографику последствий дальнейшей блокады украинских портов.

На днях американский сенатор Джейсон Кроу тоже заострил внимание на этой проблеме - в контексте украинской просьбы дать оружие (к чему мы еще вернемся).

"У них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке в частности", - заявил Кроу.

А недавно снова высказались в ООН. Из-за проблем с инфраструктурой и заблокированными портами Украина не может экспортировать 25 миллионов тонн зерновых, заявил представитель Продовольственного агентства Йозеф Шмидхубер.

Но поднималась эта тема не только в продовольственном ключе. 10 апреля британская The Guardian вышла с редакционной статьей о необходимости военного вмешательства НАТО в события в Украине.

Отдельный пункт касался Одессы.

The Guardian потребовал "объявить неоккупированный город Одесса закрытым. Туда следует направить военно-морские силы, а Россию предупредить, чтобы воздержалась от бомбардировок. В противном случае Москва может столкнуться с серьезными последствиями".

То есть газета призывала прислать флот НАТО к Одессе, чтобы разблокировать доступ к морю, запретив приближаться к нему российским военным судам.

Однако пока такие идеи не обсуждаются даже в качестве риторики. Позиция всех стран Запада, что напрямую в конфликт вмешиваться они не будут, чтоб не создавать угрозу третьей мировой войны.

Но зато обсуждаются (и реализуются) другие варианты.

Смогут ли разблокировать порты?

В последние дни активизировались разговоры о поставках Украине британских антикорабельных ракет Brimstone.

Об этом 3 мая, выступая в Раде, заявил британский премьер Борис Джонсон. "В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы", - пообещал он. Отметим, что ранее звучали обещания поставить их до 10 мая.

Речь идет о британских ракетах Brimstone. Их можно запускать как с любой поверхности (земли или корабля), так и с самолета или беспилотника.

Бьет этот снаряд на расстояние до 11-60 километров, в зависимости от модификации и базирования. Из-за относительно небольшого размера - 1,8 метра - его сложно сбивать. Также эта ракета сверхзвуковая и самонаводящаяся, хорошо попадает по быстро движущимся целям.

The Times рассказывала, что ракету передадут украинским ВВС - то есть, скорее всего, будет использоваться Brimstone воздушного базирования. В то же время Джонсон говорил, что ракету будут крепить на транспортные средства.

С воздушным базированием точно возникнут сложности - в этом варианте она "заточена" под натовские самолеты и в экспертных кругах является спорным вопрос, можно ли ее приспособить к самолетам советского производства.

Впрочем, Brimstone может использоваться с американского беспилотника MQ-9 Reaper и уже проявила себя, работая в связке именно с ним.

О том, что Украина пытается получить от США эти БПЛА, разговоры шли еще месяц назад. Формально такие поставки теперь могут состояться после принятия закона о ленд-лизе. Фактически решения Байдена пока нет.

MQ-9 Reaper - очень серьезная машина, он способен летать на расстояние до 1900 километров и быть в воздухе до 27 часов. То есть он способен обстреливать практически всю европейскую часть России (если раньше не будет сбит ПВО). Аналогичные проблемы он может создать и российским кораблям в Черном море, подлетая на расстояние выстрела.

При том что такие проблемы периодически уже сейчас создают украинские ракеты "Нептун", которыми, судя по украинской информации, был потоплен ракетный крейсер "Москва" и, пока по непроверенным данным (официально это не подтверждает ни Украина, ни Россия) - горит фрегат "Адмирал Макаров" (оба были подбиты у острова Змеиный).

Конечно, можно делать это с берега или со сторожевых катеров. Но тогда дальность полета у них будет не более 11-20 километров (зависит от модификации), чего мало для поражения крупных российских судов.

В этом плане для них куда более опасна украинская ракета "Нептун", которая летит на 280 километров (максимальная дальность).

Кроме того, как рассказал упомянутый выше сенатор Джейсон Кроу, Зеленский недавно попросил США передать Киеву, среди прочего, многоразовые ударные дроны, ракетные системы большого радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов. Какие именно, пока неизвестно.

Но, возможно, речь идет о ракетах, которые имеют радиус действия в несколько сот километров. Что уже гораздо серьезнее, чем Brimstone.

Если допустить, что это вооружение действительно поступит, то Украина сможет наносить удары по российским кораблям практически по всей северо-западной части Черного моря. Попытавшись их таким образом "отогнать" от морских путей и разблокировать проход в Одессу. В этой связи постоянные удары по острову Змеиный (помимо ударов по кораблям там активно действуют беспилотники "Байрактар") можно рассматривать как отработку более масштабной операции.

Правда, есть еще мины. А также угроза со стороны подводных лодок противника. Ну и в целом, повторимся, реализация этого плана зависит от характеристик оружия, которое будет поставлено Украине.

Тем временем Россия, очевидно, также обращает внимание на все эти движения. А потому время от времени озвучивает планы по наступлению и на Одессу, чтоб захватить все Черноморское побережье, лишив таким образом Украину и Запада даже теоретической возможности разблокировать порты.

Однако, судя по тому как крайне медленно продвигается наступление на Донбассе, пока маловероятно, что российская армия на данном этапе будет способна организовать масштабный прорыв по югу Украины.

Хотя усиление напряженности вокруг Приднестровья и увеличения числа обстрелов Одесской и Николаевской областей показывает, что угроза попытки наступления российских войск в этом направлении сохраняется.