В Одесской области украинская ПВО сбила российский беспилотник "Форпост", стоимость которого оценивается в семь миллионов долларов.

Об этом сообщил одесский губернатор Сергей Братчук.

"Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!"- написал он.

В оперативном командовании "Юг" уточняют, что беспилотник сбили во время разведки расположения объектов гражданской и военной инфраструктуры.

"Беспилотник такого типа является дорогим аппаратом, который оценивается в более 7 млн долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Одесской военной администрации сообщили о ракетном ударе по области. Одну ракету сбила ПВО.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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