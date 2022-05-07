Россия потеряла на Донбассе как минимум один свой самый современный танк Т-90М. Восполнить такое оружие Москва не сможет из-за санкций.

Об этом сообщает британская разведка.

Эта модель танка поступила на вооружение в 2016. Она оснащена улучшенной броней, усовершенствованным орудием и современной системой навигации.

Такие танки сейчас используются некоторыми подразделениями, воющими на Донбассе. В этих действиях Россия теряет свое самое современное вооружение, пополнить которое не сможет из-за санкций.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия потеряла в Украине более тысячи танков, а также 24 700 военных, 10 кораблей и катеров.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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