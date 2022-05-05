Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что то, применит ли Россия против Украины ядерное оружие или другое оружие массового поражения, зависит от НАТО. Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

"Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы (Североатлантический альянс - Ред.) уже переходите там (в Украине - Ред.) красную линию", - сказал он.

Однако, по его словам Владимир Путин не хочет глобального столкновения с НАТО.

При этом Лукашенко заявил, что он против применения ядерного оружия.

"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще…что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо", - выразил мнение лидер Беларуси.

Он обвинил Западные страны - в частности США - в разжигании конфликта между Россией и Украиной.

"Мы сейчас это видим: Соединенные Штаты Америки хотят воспользоваться моментом - пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне на Украине. Это их цель: надо разобраться с Россией, потом с Китаем", - сказал Александр Лукашенко.

Также в этом интервью Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии, объявленная Министерством обороны республики, никому не угрожает. И сказал, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.