МИД Польши с удивлением отреагировало на предположение Папы Римского о том, что война в Украине могла начаться в том числе из-за НАТО.

Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, дипломаты обеспокоены словами Франциска. Вместе с тем, предпринимать дальнейшие действия ведомство не планирует, но ожидает от посольства в Ватикане "включиться в изложение правды о российском вторжении".

Неофициально МИД Польши признает, что позиция Святого Престола противоречит Варшаве.

Вместе с тем, на заявление Папы Римского отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко. В комментарии "Интерфакс-Украина" он заявил, что война в Украине не была спровоцирована нашей страной, Альянсом или какой-либо другой стороной.

Кроме того, Николенко считает, что "и для Понтифика, и для всего мира сейчас стало абсолютно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле".

Он добавил, что Украина в очередной раз приглашает Папу Римского приехать с визитом в Киев.

Напомним, ранее Папа Римский назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества".

Кроме того, Папа Римский рассказал о попытке встретиться с Путиным и обсуждении войны в Украине с главой РПЦ.

Вместе с тем, Франциск говорил, что премьер-министр Венгрии заявил ему, что у РФ есть план закончить войну в Украине до 9 мая.