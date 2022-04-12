Ватикан сообщил, что в пятницу, 15 апреля, в Колизее пройдет Крестный ход, который возглавит Папа Римский Франциск. Крест при этом будут держать украинка и россиянка, которые вместе работают в хосписе.

"Именно во время этих размышлений-молитвы крест будет в руках Ирины и Альбины, которые будут под ним вместе со своими семьями. Они прибыли в Италию два десятилетия назад, а сегодня работают в отделении паллиативной опеки, служа пациентам, находящимся на тяжелых стадиях болезни", - сообщает Радио Ватикана.

Напомним, на днях Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.