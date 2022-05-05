Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии, объявленная Министерством обороны республики, никому не угрожает.

Об этом он сказал в интервью AP.

"Мы никому не угрожаем и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе — это абсолютно не в интересах белорусского государства... Запад может спать спокойно", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии. Кроме того, по данным минобороны Беларуси, состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться. Данные действия связаны с учениями.

По мнению разведки Британии, РФ будет раздувать угрозу объявленных Беларусью учений, чтобы удержать ВСУ на севере.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.