"Запад может спать спокойно". Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования армии Беларуси не несет угроз
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии, объявленная Министерством обороны республики, никому не угрожает.
Об этом он сказал в интервью AP.
"Мы никому не угрожаем и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе — это абсолютно не в интересах белорусского государства... Запад может спать спокойно", - сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии. Кроме того, по данным минобороны Беларуси, состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться. Данные действия связаны с учениями.
По мнению разведки Британии, РФ будет раздувать угрозу объявленных Беларусью учений, чтобы удержать ВСУ на севере.
Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.
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