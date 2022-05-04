В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Во время проверки вооруженные силы "будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Сообщается, что воинским частям и подразделениям "предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач". Минобороны страны заявляет, что целью проверки является оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Кроме того, по данным Минобороны Беларуси, состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

"Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - заявляет Минобороны Беларуси.

Также в заявлении говорится о том, что в ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники.

Напомним, в марте в НАТО заявляли, что вскоре Беларусь может присоединиться к войне в Украине на стороне РФ.

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Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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