Колонну белорусских БТР перебрасывают к границе с Польшей, это произошло после заявлений поляков о запланированных на май военных учениях совместно с НАТО.

Об этом стало известно из публикации пользователей в соцсетях.

Пока что нет официальных заявлений государственных лиц Беларуси по этому поводу.

Кроме того, мы также писали о том, что Британия готовит крупнейшее со времен холодной войны развертывание своих войск в Европе. Около 8000 британских солдат отправятся летом в Восточную Европу на учения, направленные против российской агрессии.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.