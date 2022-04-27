Часть российской военной техники покинула место постоянной дислокации в Беларуси
Часть российской техники покинула место постоянной дислокации под Мозырем (Беларусь).
Об сообщает Телеграм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
"В последние дни мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала уменьшение количества техники ВС РФ около деревни Дрозды (Мозырский район), где дополнительные силы ВС РФ базировались с начала войны. Их техника располагалась рядом с пунктом дислокации радиолокационной станции МО РБ, где до войны стабильно располагалась техника ВС РБ, и на данный момент количество техники на этой локации пришло в состояние до начала войны, что говорит о том, что войска ВС РФ вывезли оттуда как минимум часть техники", - сказано в записи.
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