Совладелец украинского онлайн-банка "Монобанк" Олег Гороховский рассказал, что банк перестал обслуживать клиентов из некоторых стран и территорий. Это Россия, Беларусь, оккупированные территории и некоторые страны, которые поддерживают Россию.

Общий список Гороховский опубликовал у себя на Facebook.

Россия

Беларусь

Крым

"ЛДНР"

Северная Корея

Сирия

Эритрея

В общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты.

"Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - написал бизнесмен.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины в связи с ухудшением финансового состояния заемщиков, потерявших работу в период войны, рекомендует финансовым учреждениям активнее предлагать своим клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк недавно в который раз закрывал для пользователей свои онлайн-сервисы, чтобы провести технические работы. Вероятно, это связано с недавними сбоями в работе онлайн-банкинга этой финансовой организации.