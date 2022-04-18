Монобанк закроет счета клиентов из РФ, Крыма, Беларуси, Эритреи, Северной Кореи и "Л/ДНР"
Совладелец украинского онлайн-банка "Монобанк" Олег Гороховский рассказал, что банк перестал обслуживать клиентов из некоторых стран и территорий. Это Россия, Беларусь, оккупированные территории и некоторые страны, которые поддерживают Россию.
Общий список Гороховский опубликовал у себя на Facebook.
- Россия
- Беларусь
- Крым
- "ЛДНР"
- Северная Корея
- Сирия
- Эритрея
В общей сложности 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты.
"Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - написал бизнесмен.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины в связи с ухудшением финансового состояния заемщиков, потерявших работу в период войны, рекомендует финансовым учреждениям активнее предлагать своим клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк недавно в который раз закрывал для пользователей свои онлайн-сервисы, чтобы провести технические работы. Вероятно, это связано с недавними сбоями в работе онлайн-банкинга этой финансовой организации.