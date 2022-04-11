У государственного Приватбанка произошел сбой в его онлайн-системе банкинга Приват24. Она не загружается ни с компьютера, ни через мобильное приложение. В Приватбанке обещают оперативно устранить сбой.

Эту информацию "Стране" подтвердили в контакт-центре "Приватбанка".

При входе на сайт Приват24 система выдает ошибку во время загрузки, и предлагает повторить попытку. Однако это не помогает.

А в мобильном приложении Приват24 пишут о временных проблемах, и о том, что в банке проводят регламентные работы.

"Сбой в Приват24 произошел в 12 часов, и поначалу касался лишь некоторых клиентов. У них возникали проблемы с авторизацией, они не могли со своими паролями войти. Но после сбой в авторизации стал массовым, и технические службы сразу начали решать проблему. Не работает только Приват24, все наши терминалы и банкоматы функционируют в привычном режиме", - сообщили в банке.

Финансисты обещают оперативно устранить сбой.

"Технические службы уже работают, чинят. Рассчитываем устранить сбой к 15 часам", — сказал "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Как писала "Страна", вчера, 10 апреля, Приватбанк предупредил клиентов о проведении регламентных работ в Приват24. Они проводились с 23:00 воскресенья до 08:00 понедельника, то есть 9 часов система не работала. А сегодня, 11 апреля, в 9 утра госбанк сделал клиентскую рассылку о завершении работ, и заявил, что Приват24 функционирует в штатном режиме. Поначалу так и было, но ближе к полудню пошли жалобы клиентой по сбой.

"Регламентные роботы проводятся не из-за каких-то технических проблем. Это переформатирование всех систем на безопасный режим. После регламента всегда нужно время для стабилизации. Многих подробностей раскрыть не можем из соображений безопасности, но сейчас Приват24 защищен на все варианты хода войны", — заверил Серга.

Напомним, что в Украине будут замораживать банковские счета за переводы свыше 400 тыс. грн без указания их происхождения.

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