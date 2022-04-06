Не все желающие украинцы смогли до 31 марта подать заявки через приложение "Дия" на получение от государства финансовой помощи в связи с потерей заработка из-за войны в размере 6,5 тыс. грн. Части клиентов государственного Ощадбанка это не удалось в связи с техническими проблемами.

В финансовых форумах появились соответствующие жалобы людей.

"Зарегистрироваться в "Дии" через "Ощад24" невозможно. Пишет "Сервис временно недоступен. Попытайтесь позже", - сообщали люди 30 марта.

В тот же день появился ряд аналогичных претензий от других клиентов госбанка.

"Прошу решить проблему с авторизацией в "Дии" через Ощадбанк. Пишет, что сервис недоступен. Через другие банки все работает - проверено через "Приват24" и "моно". Будьте добры исправить проблему, так как многие люди старшего поколения имеют счета как раз в Ощадбанке", - написал пользователь из города Татарбунары Одесской области.

Как известно, Кабмин дал украинцам времени до 31 марта включительно для подачи заявок на выплату 6,5 тыс. грн разовой государственной финансовой помощи потерявшим работу из-за войны. Для регистрации заявки каждый претендент должны был через "Дию" подтянуть в приложении карточку своего банка. Все происходило через мобильное приложения или систему интернет-банкинга: например, "Приват24" или "Ощад24". Через эти системы банков "Дия" подтягивала финансовую информацию о каждом потенциальном получателе 6,5 тыс. грн.

Но после выяснилось, что у клиентов Ощадбанка возникали технические проблемы и сбои. Поэтому не всем удалось подать заявку на финансовую помощь от государства.

"Жалоб было немало. Сначала Ощадбанк пенял на мобильных операторов и говорил о том, что они виноваты в том, что не происходит авторизация в "Дии" через "Ощад24". Но быстро стало понятно, что клиентам других банков (Приватбанка, monobank и пр.) нужные смски приходят, а ощадовским - нет. Стало ясно, что технические проблемы возникают именно у Ощада", - рассказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Перебои подтвердили и в самом банке. Там отметили проблемы с соединением, но заверили, что со временем их решили.

"Коннекта не было пару дней, но там была позиция Минцифры, мы это решили и интеграцию возобновили, все давно работает", - заверил "Страну" член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

Больше повезло людям, у которых были карты нескольких банков. Когда не удавалось привязать выплату 6,5 тыс. грн к карте Ощадбанка, они пользовались счетом в другом банке. Так решали проблему. Но хуже было тем, у кого не было счетов в других финучреждениях. Они не успели подать заявки на госпомощь до 31 марта, как требовалось по постановлению Кабмина, поэтому сейчас не могут получить выплату от государства.

Чтобы решить эту проблему, в Кабмин уже было направлено обращение для продления срока подачи заявок за единоразовую выплату для пострадавших клиентов Ощадбанка.

"Люди не виновны в возникших технических сбоях, тем не менее они пострадали. Поэтому наша общественная организация ("Правовое государство" - Ред.) подала правительству прошение о продлении для клиентов Ощадбанка срока подачи заявки на выплату 6,5 тыс. грн. Рассчитываем на справедливую реакцию, ведь люди были поражены в правах, что несправедливо. Если этого не произойдет и пострадавшие захотят отстоять свое право в суде, будем думать о подаче коллективного иска, в том числе и к банку, который не выполнил свою функцию", - отметил Ростислав Кравец.

В банке обещают поддержать людей.

"Если будет обращение в КМУ, конечно, людей поддержим, у клиентов будет больше времени", - сказал Антон Тютюн.