Многие не получили помощь из-за проблем с приложением. Фото: today.ua
Многие не получили помощь из-за проблем с приложением. Фото: today.ua

Не все желающие украинцы смогли до 31 марта подать заявки через приложение "Дия" на получение от государства финансовой помощи в связи с потерей заработка из-за войны в размере 6,5 тыс. грн. Части клиентов государственного Ощадбанка это не удалось в связи с техническими проблемами.

В финансовых форумах появились соответствующие жалобы людей.

"Зарегистрироваться в "Дии" через "Ощад24" невозможно. Пишет "Сервис временно недоступен. Попытайтесь позже", - сообщали люди 30 марта.

В тот же день появился ряд аналогичных претензий от других клиентов госбанка.

"Прошу решить проблему с авторизацией в "Дии" через Ощадбанк. Пишет, что сервис недоступен. Через другие банки все работает - проверено через "Приват24" и "моно". Будьте добры исправить проблему, так как многие люди старшего поколения имеют счета как раз в Ощадбанке", - написал пользователь из города Татарбунары Одесской области.

проблема с авторизацией в Дию через Ощадбанк

Как известно, Кабмин дал украинцам времени до 31 марта включительно для подачи заявок на выплату 6,5 тыс. грн разовой государственной финансовой помощи потерявшим работу из-за войны. Для регистрации заявки каждый претендент должны был через "Дию" подтянуть в приложении карточку своего банка. Все происходило через мобильное приложения или систему интернет-банкинга: например, "Приват24" или "Ощад24". Через эти системы банков "Дия" подтягивала финансовую информацию о каждом потенциальном получателе 6,5 тыс. грн.

Но после выяснилось, что у клиентов Ощадбанка возникали технические проблемы и сбои. Поэтому не всем удалось подать заявку на финансовую помощь от государства.

"Жалоб было немало. Сначала Ощадбанк пенял на мобильных операторов и говорил о том, что они виноваты в том, что не происходит авторизация в "Дии" через "Ощад24". Но быстро стало понятно, что клиентам других банков (Приватбанка, monobank и пр.) нужные смски приходят, а ощадовским - нет. Стало ясно, что технические проблемы возникают именно у Ощада", - рассказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Перебои подтвердили и в самом банке. Там отметили проблемы с соединением, но заверили, что со временем их решили.

"Коннекта не было пару дней, но там была позиция Минцифры, мы это решили и интеграцию возобновили, все давно работает", - заверил "Страну" член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

Больше повезло людям, у которых были карты нескольких банков. Когда не удавалось привязать выплату 6,5 тыс. грн к карте Ощадбанка, они пользовались счетом в другом банке. Так решали проблему. Но хуже было тем, у кого не было счетов в других финучреждениях. Они не успели подать заявки на госпомощь до 31 марта, как требовалось по постановлению Кабмина, поэтому сейчас не могут получить выплату от государства.

Чтобы решить эту проблему, в Кабмин уже было направлено обращение для продления срока подачи заявок за единоразовую выплату для пострадавших клиентов Ощадбанка.

"Люди не виновны в возникших технических сбоях, тем не менее они пострадали. Поэтому наша общественная организация ("Правовое государство" - Ред.) подала правительству прошение о продлении для клиентов Ощадбанка срока подачи заявки на выплату 6,5 тыс. грн. Рассчитываем на справедливую реакцию, ведь люди были поражены в правах, что несправедливо. Если этого не произойдет и пострадавшие захотят отстоять свое право в суде, будем думать о подаче коллективного иска, в том числе и к банку, который не выполнил свою функцию", - отметил Ростислав Кравец.

В банке обещают поддержать людей.

"Если будет обращение в КМУ, конечно, людей поддержим, у клиентов будет больше времени", - сказал Антон Тютюн.

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