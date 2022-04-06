Бывший глава правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер, подозреваемый по уголовному делу о скандальном нападении на журналистов, может быть назначен заместителем главы Минэкономики.

Такое предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля внесла первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщают "Схемы".

Напомним, Мецгер до скандала с журналистами "Схем" рассчитывал занять пост главы Нацбанка вместо Шевченко.

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Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.