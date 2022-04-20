Теннисистов из РФ и Беларуси не допустят на Уимблдонский турнир
Российские и белорусские теннисисты не будут допущены для участия в Уимблдоне в этом году из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает New York Times.
В турнире не примут участие четверо россиян, которые входят в топ-30 рейтинга ATP: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
У женщин турнир пропустят пять человек из топ-40 рейтинга WTA: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.
Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко также не сыграют на турнире, если такое решение будет принято.
Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.
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