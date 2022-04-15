В Беларуси повысят цены на сахар на 60 копеек за 1 кг, чтобы предотвратить массовый вывоз сахара в соседнюю Россию, где сахар сейчас в два раза дороже.

Об этом сообщил белорусский концерн Белгоспищепром.

В стране не повышали отпускные цены на сахар с 2016 года.

"Нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", – говорится в сообщении.

В концерне отметили, что белорусы в марте начали покупать в 2-3 раза больше сахара, чем в прошлом году. Потребление 3 кг сахара в месяц на человека никакие медицинские нормы обосновать не могут, поэтому в концерне предполагают, что это предприимчивые люди перепродают сахар в Россию, где он сейчас в 2 раза дороже.

Ранее мы публиковали видео, как в России люди дерутся за сахар в очередях.

При этом Украина остановила экспорт сахара, а также мяса, круп и пищевой соли.

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