В России с конца минувшей недели наблюдается напряженка с сахаром. Он, по официальным данным, подорожал на 12,8%.

Люди, опасаясь еще большего роста цен и в преддверии дачно-"консервационного" сезона, стали его массово скупать. В некоторых магазинах, как на видео, даже наблюдаются драки за сахар.

Предшествовало продуктовой панике введение в магазинах ограничений на самый дешевый сахар - по пять килограммовых упаковок в одни руки.

Еще один подводный камень - сахарные заводы начали предлагать производителям продуктов приобретать сахар по ценам в рублях, привязанным к курсу доллара (который сильно подорожал).

Власти уверяют, что в реальности дефицита сахара нет, как и оснований для роста его стоимости. Объявлено о проведении проверок.

Напомним, Украина остановила экспорт мяса, круп, сахара и пищевой соли.

Европу постепенно накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине: в Италии пропадают макароны, в Латвии - соль.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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