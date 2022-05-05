Британская разведка сообщает, что Беларусь вывела войска на полевые учения. Это регулярное мероприятие в это время года.

Об этом говорится в сводке, опубликованной в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

По данным разведчиков, Россия будет продвигать тезис, что эти учения угрожают Украине, чтобы удержать украинские силы на севере, не давая им участвовать в битве за Донбасс.

В то же время Лондон считает, что пока никаких угроз для соседей эти учения не несут.

Ранее сообщалось, что Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии. Кроме того, по данным Минобороны Беларуси, состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться. Данные действия связаны с учениями.

Также мы писали, что в Беларуси будут расстреливать за покушение на теракт или провокацию войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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