В Беларуси будут применять смертную казнь за покушение на теракт. Верхняя палата парламента одобрила поправки, расширяющие применение смертной казни.

Об этом пишет "Nexta".

После внесения изменений в Уголовный кодекс, к высшей мере наказания в Беларуси смогут приговорить за покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Кроме того, смертная казнь будет грозить за покушение на:

убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;

убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

Напомним, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания. Производится она путем расстрела.

Скриншот: Telegram/Nexta

Ранее мы писали, что в Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Во время проверки вооруженные силы "будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки".

Также "Страна" рассказывала, что в ЕС обсуждают вопрос о включении Беларуси в шестой пакет санкций против России.