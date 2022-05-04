В Беларуси будут расстреливать за покушение на теракт или провокацию войны
В Беларуси будут применять смертную казнь за покушение на теракт. Верхняя палата парламента одобрила поправки, расширяющие применение смертной казни.
Об этом пишет "Nexta".
После внесения изменений в Уголовный кодекс, к высшей мере наказания в Беларуси смогут приговорить за покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.
Кроме того, смертная казнь будет грозить за покушение на:
- убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;
- убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.
Напомним, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания. Производится она путем расстрела.
Скриншот: Telegram/Nexta
Ранее мы писали, что в Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Во время проверки вооруженные силы "будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки".
Также "Страна" рассказывала, что в ЕС обсуждают вопрос о включении Беларуси в шестой пакет санкций против России.