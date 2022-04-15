С 00:00 16 апреля Беларусь ввела запрет на въезд автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе.

Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства транспорта и коммуникаций республики.

"С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки", - сказано в сообщении.

До 23 апреля ограничение не будут применять к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, также смогут следовать без ограничений.

Кроме того, определен перечень мест, куда могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.

Эта мера была принята в ответ на запрет Евросоюза на въезд на свою территорию грузового транспорта с российской и белорусской регистрацией.

"Похоже, все ближе полное закрытие транспортного сообщения между Россией и Беларусью с одной стороны и странами ЕС с другой", - комментирует новые ограничения Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что крупные международные перевозчики отказываются возить российские товары.