Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их.

Об этом сообщает пресс-служба российского Минпромторга.

В Минпромторге фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с российскими номерами.

Также там заявляют, что европейские страховые компании отказываются покрывать опасности для машин с ЕС на территории России.

Ранее мы писали, что Кабмин запретил импорт товаров из России.

Вместе с тем, рассказывали, что товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2022 года вырос почти на треть.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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