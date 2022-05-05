Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что война в Украине затягивается. Об этом он заявил в интервью Associated Press. Сказал, что не думал, что российская "спецоперация" в Украине "затянется таким образом".

"Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась", - сказал он.

Лукашенко отдельно добавил, что Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. В частности он заявил, что благодаря ему начались мирные переговоры между Украиной и РФ, при этом упрекнув украинские власти в том, что они якобы "не заинтересованы в переговорах. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне".

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусы не будут воевать в Украине из-за их генетики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.