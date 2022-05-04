Российские оккупанты меняют тактику ведения войны по сравнению с ее первыми днями. Сейчас война перешла в формат "обмена ходами". Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в интервью НВ.

"Война сейчас иная, чем была в первые дни", - сообщила Маляр.

По ее словам, когда с самого начала российские войска планировали захватить Киев, то бросили сюда свои элитные военные подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия.

А теперь россияне действуют по ситуации, изучают и анализируют тактику ВСУ, ищут слабые места. Они стали более осторожными, начали планировать и не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску.





Напомним, Зеленский объявил начало второго этапа в войне России и Украины.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.