Американская актриса Анджелина Джоли опубликовала в своем Инстаграме фоторепортаж из Львова, в котором недавно побывала.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы", – написала знаменитость.

"Многим из пострадавших во время бомбежки Краматорского вокзала детей, с которыми я встречалась, недавно удалили осколки - это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и они остались внутри некоторых детских тел", – добавила Джоли.

"Борьба за прекращение войны, подобной той, что разразилась в Украине, – это каждодневная борьба за уменьшение числа убитых, раненых, перемещенных и травмированных", – уверена кинозвезда.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.