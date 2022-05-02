14-летний житель Львова прославился после того, как сидел в наушниках в кофейне и не обратил внимания на Анджелину Джоли.

Фото безразличного юноши, смотрящего в экран телефона, в то время как рядом с ним голливудская звезда, разобрали на мемы.

Журналисты нашли героя мемов, его зовут Юлиан.

Восьмиклассник рассказал, что случайно оказался в кафе. Мальчик ехал забрать велосипед. Однако маршрутки долго не было, и он решил перекусить.

"Я слышал краем уха, что говорят по-английски. Смотрю, какая-то знаменитость, но сразу не узнал. Потом понял, что это Анджелина Джоли. В жизни она даже красивее, чем в фильмах. Приехал домой, а мама говорит, что я уже популярный, попал почти во все паблики. Теперь собираю мемы с собой", - сказал Юлиан.

Напомним, мы рассказывали, что во время своего визита во Львов 30 апреля Джоли пообщалась с жителями на городском вокзале.

Также сообщали, что Джоли во Львове попала на воздушную тревогу. Когда актрису спросили, испугана ли она в связи с тревогой, Джоли ответила, что нет и она в порядке.

Вместе с тем, мы писали, сколько стоит наряд, в котором актриса приехала в Украину.