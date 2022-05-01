Британский актер Иэн Маккеллен приехал во Львов и прогулялся по улице Армянской.

Об этом сообщают в соцсетях, где публикуют фото актера с поклонниками.

Маккеллен более всего известен по роли волшебника Гэндальфа из саги "Властелин колец".

Ранее мы писали, что вчера в городе побывала кинозвезда Анжелина Джоли. Голливудская актриса приехала во Львов и посетила одну из городских кофеен, а также пообщалась с местными жителями на вокзале.

Также "Страна" сообщала, что 28 марта основатель благотворительной организации CORE и известный американский актер и режиссер Шон Пенн приехал во Львовскую область помогать украинским переселенцам.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.