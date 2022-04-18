Западные регионы, куда с первых дней войны ринулись в эвакуацию украинцы, уже в буквальном смысле трещат по швам, а цены на аренду жилья там просто зашкаливают.

Поэтому многие переселенцы, особенно, из новой волны, которая началась после обострения на востоке, все чаще останавливаются в областях центральной Украины, где военная ситуация сейчас относительно спокойная, а вариантов по жилью больше.

Впрочем, ажиотаж на съемные квартиры и рост цен уже наблюдается и там. К примеру, в Полтаве на одну квартиру претендует 10-15 арендаторов, в Черкассах - до 20. Некоторые владельцы жилья повысили ценники вдвое. Тем не менее, еще реально найти недорогие варианты, особенно по райцентрам и селам. Есть даже предложения по выкупу домов в рассрочку и по сходной цене.

Разбирались, что происходит с жильем в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.

По 15 арендаторов на одну квартиру в Полтаве и дома под выкуп в селах

В Полтавской области с 5-6 апреля началась новая волна прибытия переселенцев. После того, как появилась информация о готовящемся наступлении российской армии на востоке, в этот относительно спокойный регион начали массово ехать жители из Харьковской, Луганской и Донецкой областей. На данный момент в Полтавской области зарегистрировано около 50 тысяч внутренне перемещенных лиц, но риэлторы говорят, что на самом деле их может быть намного больше - порядка 100 тысяч переселенцев.

В Полтаве создали фонд бесплатного жилья (к примеру, варианты можно посмотреть на Телеграм - канале @poselennjaPLT), но его не хватает. Как отметили в местном отделе оперативного реагирования, если кто-то из постояльцев выезжает из бесплатной квартиры, следующие претенденты заселяются в тот же день. Обустроенные места для переселенцев с коммунальных учреждениях заполнили практически сразу, и уже с 8 апреля людей расселяют дальше по области - по райцентрам и селам.

Но многие семьи пытаются закрепиться в Полтаве, и готовы снимать жилье за свой счет. В итоге, как говорит полтавский риэлтор Артем Зубарев, спрос на аренду резко вырос, уже есть дефицит свободных вариантов. По его словам, на одну съемную квартиру сейчас претендует по 10-15 потенциальных арендаторов.

Риэлтор отмечает, что попросту не успевает обрабатывать заявки, а свободные квартиры висят в базе не больше часа - тут же расходятся.

При этом буквально до последнего времени цены на жилье в Полтаве стояли, с начала войны рост составил всего 5-10%. Но из-за ажиотажа многие хозяева начинают переписывать ценники. К примеру, уже есть случаи, когда квартира, которая еще неделю назад сдавалась за 10 тысяч, теперь выставляется за 15-20 тысяч гривен. Чаще всего резко дорожают квартиры среднего класса - в новостройках, с новым ремонтом, мебелью и бытовой техникой. При этом жилье в старом фонде с устаревшими интерьерами, как и раньше стоит порядка 5-6 тысяч гривен в месяц. Но проблема с такими вариантами в том, что их попросту нет - все разбронировано, а освобождающееся жилье уходит в считанные часы. Местные риэлторы не исключают, что вскоре могут вырасти цены и в этом сегменте.

Все больше переселенцев едут из Полтавы в более мелкие города и села. В некоторых уже также намечается дефицит жилья. К примеру, много семей из Харьковщины заехали в курортный городок Миргород и близлежащие села.

"Жилье у нас, по меркам больших городов, недорогое, за 3-4 тысячи гривен можно снять однушку в центре города. Правда, сдаются, в основном, квартиры в старом фонде, новостроек в Миргороде немного. Но так как город курортный, и рынок съемного жилья давно отлажен, большинство вариантов - с хорошими, современными ремонтами, новой мебелью и бытовой техникой. Но сейчас свободных вариантов уже практически нет - все лучшие квартиры сразу же разобрали, некоторые хозяева теперь локти кусают, что продешевили. Говорят, можно было бы по 5-7 тысяч сдавать. Уже есть попытки повышения цен - если прежний постоялец съезжает, хозяева выставляют квартиры уже на 1-2 тысячи дороже. При этом квартиры тут же уходят. Пользуются высоким спросом также частные дома по цене до 7-10 тысяч гривен, нередко их снимают на 2-3 семьи. В близлежащих селах переселенцы даже готовы покупать недорогие дома - до 2-3 тысяч долларов", - рассказала нам местный риэлтор Оксана.

В других, менее раскрученных районах Полтавщины, можно найти варианты подешевле. К примеру, в селе Семеновка Велико-Багачанского района предлагается дом для переселенцев, готовых выкупить его с рассрочку за 25 тысяч гривен. Правда, условия не очень комфортные - нет водопровода, нужно подключать электричество, есть детсад, но вот в школу придется ездить на автобусе в другое село.

Винницкие квартиры по двойному ценнику и пока еще дешевые райцентры

Винницкую область, которая также считается относительно спокойной, переселенцы облюбовали уже давно. Как только в западных регионах ценники на квартиры стали космическими, люди начали искать более дешевые варианты размещения на Виннитчине. На данный момент, по данным Минсоцполитики, в Винницкой области насчитывается больше всего официально зарегистрированных переселенцев - свыше 55 тысяч.

Не удивительно, что на рынке съемного жилья начался ажиотаж и пошли в рост цены.

Еще в марте квартиру в Виннице можно было найти за 5-7 тысяч гривен в месяц. Но с тех пор многое изменилось.

"Ценники взлетели за несколько недель вдвое, а то и больше. Квартиры, которые сдавались по 5-7 тысяч сейчас выставляются уже по 10-15 тысяч. И на фоне 25-40 тысяч за аналогичное жилье во Львове или в Черновцах винницкие квартиры не кажутся переселенцам очень дорогими - их снимают даже по повышенным ставкам", - говорит местный риэлтор Антон.

По его словам, съемных квартир не хватает, на один объект претендует по 3-5 арендаторов. На этом фоне все чаще возникают скандальные ситуации, когда владельцы жилья пытаются выселить постояльцев, проживающих в квартирах уже давно, и заселить переселенцев по повышенным ценникам.

Также винницкие риэлторы говорят, что активизировались мошенники - дают объявления на специализированных площадках о сдаче недорогих квартир (к примеру, однушку с хорошим ремонтом, бытовой техникой предлагают за 4 тысячи в месяц), а когда люди звонят, требуют предоплату, "чтобы вариант не ушел", и пропадают.

Такие же схемы пустили в ход в западных областях, когда там начинался ажиотаж на рынке жилья.

При этом в райцентрах и селах Винницкой области с жильем намного проще.

Хотя вариантов бесплатного размещения, которые были на начало апреля, уже не найти. К примеру, ранее беженцев бесплатно селили на длительное время в частных домах и квартирах в селе Соболевка, но теперь переселенцев там уже не принимают. В городах Ладыжин, Ильинцы, Немиров, Тульчин и др. готовы разместить на пару дней тех, кто едет транзитом. О том, что могут поселить переселенцев в частные дома на длительный срок заявляют в селе Забужье.

Впрочем, по Винницкой области можно найти недорогие варианты аренды. К примеру, в селе Новые обиходы под Немировом сдается дом на 4 комнаты (с газом, но без водопровода) за 3 тысячи гривен в месяц. В Тульчине по 2,5-3 тысячи предлагаются однушки, правда со старым ремонтом и "советскими" интерьерами.

Для сравнения - в Виннице за 2-3 тысячи плюс коммуналка сдаются разве что комнаты.

Впрочем, и в небольших населенных пунктах снять жилье с каждым днем все сложнее, многие хозяева наиболее комфортных квартир с новым ремонтом уже повышают цены на 20-30%.

Черкассы: плюс 40% на аренде и скидки на продаже

С начала апреля резко вырос спрос на жилье в Черкассах. По словам местных риэлторов, на самые востребованные варианты квартир средней ценовой категории (1-2 комнатные квартиры со свежим ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой стоимостью до 10 тысяч гривен в месяц) уже выстраиваются очереди. На один объект претендует до 20 потенциальных арендаторов.

Ажиотаж моментально ударил по ценникам - они выросли на 30-40%, к примеру, еще недавно единичка в приближенном к центру районе с хорошим ремонтом сдавалась за 7 тысяч, сейчас - уже за 10 тысяч.

При этом, к примеру, квартиры эконом-класса (до 5 тысяч в месяц) выросли в цене не так сильно - на 15-20%, - сообщила местный риэлтор Надежда Калашник. По ее словам, риэлторы не берут комиссию за поиск дешевого жилья, но вариантов квартир до 5-6 тысяч становится все меньше.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко еще в начале апреля обратился к горожанам с просьбой не спекулировать и "снизить цены к довоенным".

"Мы же знаем, сколько стоила аренда квартиры до войны в Черкассах. После войны все, кто сдавал по повышенным ценам, будут нести очень жесткую ответственность. Это в случае, если не будут себя нормально вести. Прошу не спекулировать на беде других людей", - сказал Бондаренко во время своего стрима. Впрочем, пока ценники не только не снизились, но и продолжают расти. Что в общем не удивительно, учитывая, что поток переселенцев в регион настолько большой, что в Черкассах им приходится ждать по несколько дней даже чтобы зарегистрироваться в соцслужбах. Бесплатных вариантов размещения очень мало.

Интересно, что в Черкассах сейчас очень активно рекламируется продажа квартир. В городе немало жилых комплексов, которые на момент начала войны уже были введены в эксплуатацию, и сейчас жилье там пытаются распродать. Цены разные. К примеру, смарт-квартиры в ЖК "Комфорт Парк" предлагаются по 14 тысяч долларов (это дешевле, чем до войны), двушка в новостройке в центре города площадью 62 квадрата выставлена за 49 900 долларов, что с учетом военного времени, достаточно дорого. При этом за отдельный двухэтажный дом площадью 96 квадратов с участком в 2,5 соток просят 70 тысяч.

"Покупка возможна в военное время по переуступке от застройщиков", - заявляют в агентстве недвижимости "ОСА". Риэлторы говорят, что очередь покупателей, понятно, не стоит. Но есть те, кто готов вложиться в жилье, особенно если пообещают хорошую скидку.

Но основной спрос все же приходится на аренду. Агентство "ОСА" начало централизовано снимать квартиры, чтобы затем уже предлагать их переселенцам.

При этом, как и в другие регионах, в райцентрах и селах Черкасщины ситуация с жильем намного спокойнее. Хотя квартиры и дома и там подорожали на 10-15%, но остаются сравнительно недорогими. К примеру, в Золотоноше однокомнатную квартиру можно снять за 3 тысячи гривен, а за 3 700 предлагается уже двушка.

Правда некоторые хозяева с начала войны перешли на посуточную тарификацию, выставляя квартиры (в основном позиционирующиеся как "элитные") по 150-200 гривен в сутки (то есть, в месяц получается 4,5-6 тысяч).

Кропивницкий: рост по аренде, скидки от риэлторов

В Кропивницком также растет поток переселенцев. По данным местного штаба, за последнюю неделю количество людей выросло вдвое, в основном, едут из Луганской и Донецкой областей.

Некоторые местные общины области предлагают достаточно много бесплатного жилья. К примеру, Петровская община выделила несколько десятков домов из тех, что до войны были выставлены на продажу. В Александрии под нужды переселенцев отвели общежитие. Впрочем, мест для бесплатного размещения не хватает (планируется построить городки для переселенцев по госпрограмме за 3-4 месяца).

Поэтому съемные квартиры пользуются повышенным спросом, что уже сказалось на ценах.

Отметим, что до войны Кропивницкий входил в топ областных центров с самыми дешевыми съемными квартирами. К примеру, двушку в центре тут можно было найти 5-6 тысяч гривен, а единички в микрорайонах сдавались и вовсе по 2,5-3 тысячи.

Впрочем сейчас ситуация резко изменилась. Секретарь Кропивницкого горсовета Олег Колюка заявлял, что поступает немало жалоб от переселенцев на завышение ценников. "Это недопустимо поднимать цены на аренду жилья в несколько раз. В военное время это приравнивается к мародерству. Уже есть жалобы переселенцев на сверхвысокую плату за аренду жилья. Пока это отдельные случаи, но тенденция негативная", - отмечал в конце марта Колюка.

Впрочем, с тех пор "отдельных случаев" повышения ценников стало даже больше. Правда, с учетом того, что изначально квартиры в городе были дешевыми, даже после резкого подорожания единичка стоит 5-5,5 тысяч, что на фоне цен в других областных центрах в общем-то не так и дорого.

Но удалось "сбить" комиссионные риэлторов. Если на волне ажиотажного спроса они подняли свою комиссию до 100% арендной платы, то затем снизили до 50% от довоенного уровня, а по некоторым объектам вообще не берут комиссии.

При этом, по данным АН "Респект", спрос на съемное жилье превышает предложение в десятки раз. Чтобы расселить людей, риэлторы пытаются убедить своих клиентов, которые выставляли квартиры на продажу, временно пустить их под аренду.

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