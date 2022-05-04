Российская Федерация не преследует никаких целей ядерной войны на территории Украины.

Как передает ТАСС, об этом заявил 4 мая руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Журналисты поинтересовались у дипломата, поднимается ли на форуме в Вене тема ядерного сдерживания. Гаврилов отметил, что российская сторона транслирует посыл руководства страны.

"Это форум, где мы можем это донести до всех, объясняя ситуацию, что мы ни в коей мере не преследуем никакие цели ядерной войны на территории Украины", - сказал Гаврилов.

По словам дипломата, Россия на форуме в Вене также намерена продолжать поднимать вопрос о деятельности биолабораторий на Украине.

"Тема до конца не раскрыта, еще много будет, по всей видимости, находок, которые мы будем озвучивать", - заверил он. И подчеркнул, что США могут под предлогом белорусского председательства на форуме уходить от соответствующей темы.

Он не исключил провокаций со стороны стран Запада на территории Украины "в любой момент".

"Мы всегда к этому готовы для того, чтобы предупредить их и не допустить. А то, что они способны на провокации, у меня никаких сомнений нет. Они готовы на все. Идет борьба добра и зла, вопрос экзистенционального существования. Они это прекрасно понимают", - считает Гаврилов.

Ранее "Страна" рассказывала, что в западных СМИ пишут о вероятности ядерной войны.

Также мы приводили прогноз СМИ о том, что Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже осенью.