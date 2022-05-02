Бывший президент США Дональд Трамп считает, что о ядерном оружии нельзя говорить. По его мнению, Россия подобными разговорами и своей риторикой проявляет неуважение к лидерству США.

Об этом он сказал 1 мая, выступая на митинге перед сторонниками в Гринвуде (в штате Небраска).

"Это происходит тогда, когда Путин постоянно говорит о ядерном оружии. Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. Путин же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство", - сказал Трамп.

При этом Трамп не привел ни одного примера, когда именно и в каком контексте Путин говорил о ядерном оружии.

Между тем республиканец Адам Кизингер внес в американский Конгресс проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины, если Россия применит ядерное оружие.

Также "Страна" писала, что Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что российский президент Владимир Путин не применит ядерного оружия.