Северная Корея готовится провести первые ядерные испытания за последние 5 лет. Они могут пройти в период с мая по сентябрь 2022 года.

Об этом пишет Financial Times.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Вашингтона, новые спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери показывают, что Пхеньян готовится к своему первому ядерному испытанию с 2017 года. Отмечается, что подготовка к нему "идет полным ходом".

"Некоторые источники предполагают, что седьмое ядерное испытание может состояться в период с мая по сентябрь этого года", - сообщили в CSIS.

В Центре убеждены, что дата нового ядерного испытания завит исключительно от личного решения лидера КНДР Ким Чен Ына.

Аналитики считают, что Пхеньян не захочет поссориться с Пекином и не будет подрывать заряд в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, который состоится позднее в этом году.

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