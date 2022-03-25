Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё раз заявил, что войска республики не будут принимать участие в войне в Украине. Вместе с тем, он призвал спокойно реагировать на сообщение, которые распространяются на эту тему.

Об этом сообщает "Белта".

"Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. На это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться", - сказал он.

По словам Лукашенко, против республики ведется информационная война. Президент Беларуси говорит, что все обвинения не обоснованы.

Напомним, 15 марта Лукашенко также заявлял, что войска Беларуси в войне в Украине участвовать не будут.

Вместе с тем, ранее представитель СБУ Виктор Ягун заявлял, что Беларусь может отправить на территорию Украины 10-15 тысяч военных. После этого спутник Maxar показал снимки, на которых видно на белорусско-украинской границе в Гомельской области скопление наступательных вооружений.

И в НАТО заявляли, что вскоре Беларусь может присоединиться к войне в Украине на стороне РФ.

Вместе с тем, в сводке Генштаба ВСУ за 23 марта говорилось, что Беларусь отвела часть войск от границы.

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