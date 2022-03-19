Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко попросил посла Беларуси Игоря Сокола в Украине передать главе Госпогранкомитета страны Анатолию Лаппо "30 серебряников". Кадры опубликованы в Facebook.

Это произошло на украино-румынской границе, где оказался Игорь Сокол.

"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать серебряников – плата за измену. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П", - сказал глава украинского ведомства.

После этого Дейнеко пытался вручить послу Игорю Соколу мешочек с монетами, но тот отказался принимать его.

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