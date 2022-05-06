В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что применение ядерного оружия "не применимо к реализации задач", поставленных РФ в Украине.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев в ходе брифинга.

"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе "специальной военной операции" в Украине", - сказал он.

Напомним, глава МИД РФ Лавров ранее, отвечая на вопрос, будет ли РФ применять ядерное оружие, заявил, что "на этой стадии "спецоперации" РФ рассматривает "опцию обычных вооружений".

Также сообщалось, что спикер Госдумы выразил уверенность, что Россия не станет наносить ядерный удар первой, и он возможен только в качестве ответного.

Вместе с тем, Зеленский допускает применение ядерного оружия Путиным. Также президент Украины считает, что армия РФ не учитывает последствий своих действий.

О том, почему сейчас заговорили об угрозе ядерной войны, мы подробно писали в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.