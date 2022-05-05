Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет первой наносить ядерный удар. Он возможен только в качестве ответного.

Об этом Володин сказал 5 мая в эфире радио "Комсомольская правда".

"Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - сказал Володин . Он добавил, что "у нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут - мы ответим".

Он также напомнил, что единственная страна, которая применила ядерное оружие – Соединенные Штаты Америки.

"От них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города – Хиросиму и Нагасаки. У них это в концепции заложено – право на превентивный удар. Нам бояться надо их. Что касается Российской Федерации, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - заявил Володин.

Ранее "Страна" приводила слова российского дипломата о том, что Российская Федерация не преследует никаких целей ядерной войны на территории Украины.

Мы также рассказывали, что в западных СМИ пишут о вероятности ядерной войны.