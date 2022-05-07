Командование Вооруженных сил Украины публикуют кадры ударов с беспилотника по российскому десантному катеру около острова Змеиный.

Соответствующее видео обнародовало оперативное командование "Юг".

Ранее мы писали, что в понедельник, 2 мая, на рассвете у острова Змеиный ударами с "Байрактара" были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Катера проекта 03160 "Раптор" предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования.

Также напомним, что после уничтожения крейсера "Москва" Россия начала запускать ракеты по Украине с подводных лодок.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.