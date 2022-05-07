Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Пострадал объект критической инфраструктуры, повреждены окрестные здания и автомобили. Жертв нет, информация про последствия удара уточняется.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 6 мая, российские оккупанты совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Под огнем оказались Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

Кроме того, россияне обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями в Харьковской области. На месте правоохранители нашли четыре сгоревших трупа.

Напомним, война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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