Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что водоснабжение, которого нет с 12 апреля, в город может вернуться уже в понедельник.

По его словам, 9 мая магистральный водопровод города начнет заполняться водой - службы города начали наполнять резервуары в разных районах города из реки Южный Буг. Кроме того, к городской системе водоснабжения уже подключили часть скважин.

Мэр отметил, это техническая вода, пить ее или использовать для приготовления пищи нельзя - она предназначена только для бытовых нужд. Мэр просит жителей города обратить на это внимание.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Online

Напомним, ранее глава обладминистрации Виталий Ким анонсировал появление воды в городе к 15 мая.

Отметим, что в Николаевской области наблюдается интенсификация боевых действий, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что обстрелы участились к 9 мая. Недавно в городе из-за обстрелов была повреждена контактная сеть, из-за чего наблюдались сбои с троллейбусным сообщением в городе. Также несколько дней назад 290 абонентов остались без газа из-за обстрелов области.