Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полностью наступление России на Донбассе еще не развернулось. Пока страна-агрессор использует ограниченное число наличных войск.

Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По его словам, в ближайшие недели Украине следует быть готовой к крупному российскому наступлению, росту интенсивности боевых действий и новым разрушениям объектов критической инфраструктуры.

Также Столтенберг еще раз заявил о намерении НАТО избегать крупномасштабной войны.

"Дело не в том, чего я ожидаю, а в том, чтобы свести риск к минимуму. Мы всегда должны серьезно относиться к риску возникновения большой войны. Вот почему существует НАТО. Война означает уничтожение. Задача альянса - максимально минимизировать риск войны за счет сдерживания и коллективной обороны и тем самым предотвратить крупномасштабную войну", - сказал генсек в интервью.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".