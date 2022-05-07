Губернатор Харьковской области Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе в субботу, 7 мая.

Об этом чиновник сообщил в видеообращении.

"Оккупанты продолжили обстреливать мирных жителей Харьковщины. Сегодня враг обстрелял населенные пункты Чугуевской, Золочевской, Красноградской общин. Из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти троих раненых гражданских. Им оказывают всю необходимую помощь", - сказал губернатор.

Кроме того, Синегубов дал разъяснения по мерам безопасности в дни 8 и 9 мая.

"Отдельно обращаюсь по ограничениям на 8-9 мая. На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа на Харьковщине не изменится. Он продлится с 21:00 до 6:00 утра. Однако из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме", - заявил губернатор.

Синегубов призвал жителей не выходить на улицы без необходимости, а также не находиться в парках, скверах и других общественных местах и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, после сегодняшнего обстрела в Харьковской области погибла женщина.

Ранее мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.

Также "Страна" сообщала, что в Харьковской области задержали чиновников-коллаборантов, которых подозревают в госизмене.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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