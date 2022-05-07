В одном из бомбоубежищ Харькова, где сейчас "живут" многие жители, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает в Facebook областная прокуратура.

44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея при себе ружье, пришел в подвальное помещение одного из жилых домов в Шевченковском районе, которое жители используют как бомбоубежище.

Мужчина дебоширил, выражался нецензурной бранью. После замечаний людей он произвел выстрел из ружья.

Хулигана задержали.

Ранее мы писали, что в Ирпене поймали мародеров, которые бросили гранату в женщин после жалобы.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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