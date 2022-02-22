В ночь на сегодня, 22 февраля, в центре Киева неизвестные выстрелили из гранатомета в здание, где расположена адвокатская контора. По одной из версий, причиной могла стать профессиональная деятельность адвокатов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Указано, что информация о выстреле поступила в полицию ночью. В результате было повреждено здание в Шевченковском районе столицы - взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших нет. Выстрел, по предварительной информации, произвели из РПГ-26.

"Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов", - сказано в сообщении.

Идет первоочередные следственный действия. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК по статье хулиганство, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, 25 января возле главного Офиса Службы безопасности Украины также прозвучали выстрелы возле пункта обмена валют.

Также сообщалось, что в начале февраля центре Киева возле здания СБУ из автомата ранили националиста из "Братства".