В Харьковской области объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежды Антоновой.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

"После оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам. Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки", - говорится в сообщении.

Оба объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание – от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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